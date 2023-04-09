"Ми зробили недостатньо, щоб перемогти. Кривбас, напевно, був кращим за нас, тому що зміг реалізувати свій момент, а ми, на жаль, ні.

Вернидуб знову змінив прізвисько Кривбаса – надихнула перемога над "мужиками" з Зорі

Чому мені показали жовту картку? Гарне питання. Українські арбітри працюють на, їх улюблене слово, "Респект", і іноді цей респект нам, тренерам, вони не віддають. Честно кажучи, є навіть такі правила, котрі рефері не виконують. Суперник часто тягнув час і реакції на ці дії від суддів не було. Хлопці, які повинні подавати м'ячі з-за меж поля, робили це повільно, переглядалися один з одним, а арбітри на це – нуль уваги.

Я повинен був це сказати, щоб вони провели роботу над помилками, щоб судили за правилами, а не коли і як їм забажається. Воротар також тягнув дуже багато часу, але, повторюся, жодної реакції на це не було.

Але, що тут казати... Ми не забили, а це означає, що Кривбас зіграв краще", – цитує ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, головним арбітром цього матчу був Микола Балакін.

Кривбас несподівано переміг Зорю – Вернидуб допоміг Динамо, поставивши підніжку колишній команді