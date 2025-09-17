Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен поділився думками після перемоги над Черніговом (1:1, 3:1 у серії пенальті) в рамках 1/16 фіналу Кубка України.

– Зараз всі обговорюють ситуацію із замінами… Чи були ви в курсі певних правил за регламентом?

– Це моя зона відповідальності. Подивимось, яке рішення ухвалить Федерація футболу України.

Кривбас офіційно відповів на порушення регламенту Кубка України – клуб перепросив уболівальників

– Що ж, вітаю з перемогою в серії пенальті. Хочу спитати про сьогоднішню гру: чи задоволені ви діями своїх підопічних?

– Я не дуже задоволений першим таймом. Хотілося б побачити від хлопців вищий темп і кращу реалізацію моментів. У нас бойова команда, тому ми завжди очікуємо більшого. Сьогоднішнім виступом повністю задоволеними бути не можемо.

– Який турнір для вас більш важливий наразі – УПЛ чи Кубок?

– Ми максимально сконцентровані на кожному турнірі, в якому беремо участь. Але все ж таки для нас більш важливим є чемпіонат УПЛ.

– Чи задоволені грою команди загалом? Що хотіли б покращити?

– Найголовніше, над чим ми маємо працювати – це реалізація моментів та забиті голи. Схожа ситуація була і у грі цими вихідними, і сьогодні. Ми будемо працювати над цим, і, я впевнений, що гравці поступово стануть більш досконалими в атаці, – цитує ван Леувена офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, у матчі Кубка України Чернігів – Кривбас на полі перебували одразу 8 легіонерів криворізького клубу, хоча за регламентом дозволяється не більше семи.

ЛНЗ розібрався з Металістом і став першим учасником 1/8 фіналу, Кривбас довів до серії пенальті: Кубок України