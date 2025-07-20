"Звісно, я розумію ситуацію – особливо на початку повномасштабної війни – коли регіони на кшталт Дніпра, Запоріжжя та інші в цій частині країни часто зазнавали обстрілів. Людям тоді було дуже складно жити в таких умовах. Але зараз я бачу, що обстріли переважно змістилися в бік Києва, і в Кривому Розі ситуація стала більш стабільною.

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Для мене як для тренера важливо не лише працювати, а й мати змогу нормально жити, почуватися у безпеці. І попри війну, футбольний процес в Україні триває. Так, бувають тривоги, але здебільшого команди встигають провести тренування до кінця, а вже потім реагують на поточні обставини.

Тому я не відчув особливої різниці між тим, щоб прийняти пропозицію з Києва, Тель-Авіва чи з Кривого Рогу. Перед тим я мав конструктивні й відверті розмови з представниками клубу, отримав детальну інформацію про ситуацію, і зрозумів, що зараз вона зовсім інша, ніж була на початку війни", – сказав ван Леувен в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що раніше Патрік ван Леувен вже під час повномасштабної війни тренував Шахтар, Зорю та Металіст 1925, а перед переїздом в Україну працював в ізраїльському Маккабі з Тель-Авіва.

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