"В чому причина поганої реалізації Шахтаря? Гадаю, проблема в недостатній концентрації до завершення епізоду й у тому, що за низького темпу гри футболісти починають повільно думати.

"Не розраховували так швидко його використати": ван Леувен – про несподіваний дебют, стан лідера перед ЛЧ і гол джокера

Я хотів би, щоб вони швидше ухвалювали рішення – грали або на фланги, або через пас, щоб тримали темп командних рухів, а суперник повинен весь час стежити за нашою грою. Саме так ми створюватимемо більше моментів і буде більше концентрації в штрафному майданчику в завершальній фазі", – цитує ван Леувена офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, напередодні Шахтар в рамках 7-го туру УПЛ мінімально здолав Оболонь, а вже у вівторок, 19 вересня, зіграє з Порту в першому турі Ліги чемпіонів 2023/24. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар у більшості дотиснув Оболонь і зміцнив лідерство в УПЛ – дебютант збірної приніс важку перемогу перед ЛЧ