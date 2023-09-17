Ван Леувен озвучив серйозну претензію до гравців Шахтаря напередодні старту у Лізі чемпіонів
Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен вказав на момент, який необхідно покращити у грі донецької команди.
"В чому причина поганої реалізації Шахтаря? Гадаю, проблема в недостатній концентрації до завершення епізоду й у тому, що за низького темпу гри футболісти починають повільно думати.
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Я хотів би, щоб вони швидше ухвалювали рішення – грали або на фланги, або через пас, щоб тримали темп командних рухів, а суперник повинен весь час стежити за нашою грою. Саме так ми створюватимемо більше моментів і буде більше концентрації в штрафному майданчику в завершальній фазі", – цитує ван Леувена офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, напередодні Шахтар в рамках 7-го туру УПЛ мінімально здолав Оболонь, а вже у вівторок, 19 вересня, зіграє з Порту в першому турі Ліги чемпіонів 2023/24. Початок зустрічі о 22:00.
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