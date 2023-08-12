"На гру з Тоттенхемом ми дивилися з двох ракурсів. По-перше, команда має отримувати досвід – у нас багато молодих гравців, і такі спаринги їм допоможуть. Крім того, футболісти вже давно не грали за 50 тисяч уболівальників, і це теж важливий досвід. А по-друге, так, дивилися на цей матч як тренерський штаб, аби побачити, наскільки ми готові до таких суперників у майбутній Лізі чемпіонів.

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Чи готовий Чигринський? Він тренується з нами щодня і все робить так, як інші футболісти, тож ми розглядаємо його як кандидата на наступну гру. Наскільки Олександрія серйозний суперник? Кожен суперник серйозний, але ми хочемо перемагати в кожній грі і тому ретельно готуємося. Олександрія добре розпочала чемпіонат, однак ми теж прагнемо бути успішними в Прем’єр-лізі.

Чиєю ініціативою була велика кількість новачків цього літа – моя чи селекційного відділу? Це робота клубу. Вони це робили ще від минулого сезону, до підписання нашого контракту. А мене попросили подивитися на цих кандидатів і сказати, погоджуюся чи ні. Але загалом уже було вирішено, тому що ці гравці підходять під стиль Шахтаря", – наводить слова ван Леувена офіційний сайт "гірників".

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