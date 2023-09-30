"Спочатку були два дуже хороших моменти, які не реалізував Кащук. Ми могли їх реалізувати, не розумію, чому так вийшло. А потім у Ворскли був шанс. У нас є проблеми з реалізацією. Якщо створюємо момент – його треба реалізовувати.

Шахтар може звільнити ван Леувена вже сьогодні, – ЗМІ

Після цього був пенальті, що стало наслідком поганої гри в обороні у штрафному майданчику. Це була проста ситуація. Після цього стало 0:1, гра сповільнилася. Коли зробили 1:1, старалися грати організованіше, щоб забити 2-й гол. Але знову погано зіграли в обороні, коли пропустили.

У кінці гри випустили ще одного форварда, щоб забити. Треба було зробити все необхідне, щоб забити. Чому було багато помилок при передачах? Думаю, річ у концентрації та в нашій роботі з м’ячем. Заміна Чигринського по перерві? Хотіли додати більше мобільності в середині поля. Тому Ракицький вийшов, щоб прискорити атаки", – поділився ван Леувен в ефірі MEGOGO.

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