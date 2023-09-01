"Дуже цікаве жеребкування з чудовими командами, якщо дивитися на це з точки зору гри та розвитку наших молодих гравців під час зустрічей із суперниками з цих країн. Ми повинні боротися. Усі ігри дають нам цю можливість, бо ці команди хочуть грати у футбол, як і ми. Тому я задоволений групою.

Шахтар отримав суперників у груповому турнірі ЛЧ 2023/24

Я не думав наперед, якого суперника хотів би отримати, та зрештою радий. На мою думку, цього року в Лізі чемпіонів багато висококласних команд, і сильними є всі з перших двох кошиків. Шахтар потрапив до гарної групи.

Проти кого буде найскладніше? Усі команди хочуть грати у футбол, і ми повинні шукати наші можливості. Мабуть, Барселона та Порту – двоє фаворитів групи, тому нашим гравцям знадобиться багато сил та концентрації, щоб підготуватися. Чого очікувати від матчів з Антверпеном? Бельгійці є новачком Ліги чемпіонів, і, безумовно, також бажатиме показати свої якості, як і ми.

Що покаже Шахтар восени? Ми будемо боротися в кожній грі, за кожен наш шанс, щоб наш клуб міг і далі добре виглядати на міжнародному рівні, щоб наші гравці розвивалися та щоб ми змогли продовжити змагатися у Європі", – наводить слова ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" потрапили до групи H у Лізі чемпіонів – суперниками стануть Барселона, Порту та Антверпен.

Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24 – робочий варіант для Шахтаря, є "квартет смерті"