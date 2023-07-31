"Якщо можна так сказати, то я ще в Ізраїлі пройшов підготовку і познайомився з ракетами та сиренами. Звісно, це менші масштаби того, що переживають українці, але я знаю ці відчуття, розумію, що відбувається в такій ситуації і що треба робити.

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Коли ми стартували минулого сезону, то було ще багато питань і невизначеностей. Говорили, що чемпіонат може розпочатись за межами України, особливо для команд, які будуть виступати в єврокубках. Але цього не сталося – ми грали в Україні. Тренування і матчі проходили в безпеці.

Наші ігри двічі переривали через тривогу в другій частині сезону. Але не було жодного моменту, коли б я почувався не в безпеці в Україні. Ні під час своєї роботи, ні у звичайному житті. Людей в Нідерландах дивує, що я спокійно говорю про такі речі. Але, як тренер, можу виконувати свою роботу. Футболісти так само. Думаю, це відволікає їх від думок про ситуацію, в якій би вони могли опинитися, якби не футбол", – сказав ван Леувен в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, нідерландський фахівець замінив на посаді головного тренера Шахтаря Ігора Йовічевіча, який минулого сезону привів "гірників" до чемпіонства. Патрік з Зорею завоював бронзу УПЛ.

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