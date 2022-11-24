Ван Гал спілкувався з пресою на чемпіонаті світу. Молодий журналіст з Сенегалу вирішив висловити своє захоплення тренером: "Я тільки почав працювати журналістом. У мене немає питань, я просто хочу скористатися шансом, щоб сказати, що фанатію від вас з трьох років".

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Наставник "ораньє" дуже гарно відреагував на це: "Я хочу тебе міцно обійняти. Мені дуже приємні твої слова, тому я серйозно. Таке буває не часто. Підходь після пресконференції".

Луї ван Гал дотримав обіцянку та виділив журналісту хвилинку з теплими обіймами. Сенегальський хлопець не міг стримати радісних емоцій.

Нідерланди обіграли Сенегал у першому матчі на ЧС-2022. Далі у команди ван Гала дуель з Катаром і поєдинок проти Еквадору.

Ван Гал у своїй кар'єрі тренував Аякс, АЗ, Барселону, Баварію, Манчестер Юнайтед і збірну Нідерландів.

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