Попри виліт збірної Нідерландів на стадії чвертьфіналу, Луї ван Гал все ще не програв жодного матчу на чемпіонатах світу, інформує Gracenote.

Нідерланди – Аргентина – 2:2 (3:4) – відео голів, серії пенальті та огляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Зазначається, що серії пенальті реєструються як нічиї, тож в активі фахівця 8 перемог та 4 нічийних результати на Мундіалях. Так, на ЧС-2014 підопічні ван Гала зіграли в 7 матчах, поступившись Аргентині в серії пенальті, а на цьому Мундіалі – 5 поєдинків.

Нагадаємо, Аргентина здолала Нідерланди в серії пенальті та вийшла у півфінал ЧС-2022, де на них чекає Хорватія.

Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала