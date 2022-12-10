Ван Гал зберіг оригінальну серію без поразок на чемпіонатах світу
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал залишився непереможеним на матчах Мундіаля.
Попри виліт збірної Нідерландів на стадії чвертьфіналу, Луї ван Гал все ще не програв жодного матчу на чемпіонатах світу, інформує Gracenote.
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Зазначається, що серії пенальті реєструються як нічиї, тож в активі фахівця 8 перемог та 4 нічийних результати на Мундіалях. Так, на ЧС-2014 підопічні ван Гала зіграли в 7 матчах, поступившись Аргентині в серії пенальті, а на цьому Мундіалі – 5 поєдинків.
Нагадаємо, Аргентина здолала Нідерланди в серії пенальті та вийшла у півфінал ЧС-2022, де на них чекає Хорватія.
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