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Ван Гал застеріг Барселону від повернення Неймара

20:32 854 Читать на русском
Ван Гал застеріг Барселону від повернення Неймара
Луї ван Гал / Фото ФК Барселона

Нідерландський фахівець Луї ван Гал прокоментував можливий перехід форварда ПСЖ Неймара в Барселону.

"Думаю, можливе повернення Неймара – не дуже добрий варіант для Барселони, але це моя думка.

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Неймар все ще молодий, може і далі прогресувати. Але спочатку він повинен навчитися грати в команді.

Неймар занадто егоїстичний, тому я думаю, що Барселоні слід проявити пильність перш ніж приймати рішення про його повернення", – цитує ван Гала видання AS.

В поточному сезоні бразильський форвард провів 11 матчів у Лізі 1, в яких відзначився 10-ма голами та 6-ма асистами.

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Іспанія Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Неймар Неймар Барселона Барселона Трансфери Луї ван Гал Луї ван Гал Трансфери Барселони
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