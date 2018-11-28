Ван Гал застеріг Барселону від повернення Неймара

Нідерландський фахівець Луї ван Гал прокоментував можливий перехід форварда ПСЖ Неймара в Барселону.

"Думаю, можливе повернення Неймара – не дуже добрий варіант для Барселони, але це моя думка.

Неймар покине ПСЖ за 200 млн євро, – ЗМІ

Неймар все ще молодий, може і далі прогресувати. Але спочатку він повинен навчитися грати в команді.

Неймар занадто егоїстичний, тому я думаю, що Барселоні слід проявити пильність перш ніж приймати рішення про його повернення", – цитує ван Гала видання AS.

В поточному сезоні бразильський форвард провів 11 матчів у Лізі 1, в яких відзначився 10-ма голами та 6-ма асистами.

Де Хеа може перейти в ПСЖ і стати найбільш високооплачуваним голкіпером світу – клуб зекономить гроші продажем Неймара