Перший матч на ЧС-2022 став знаковим для 71-річного фахівця. Нідерланди обіграли Сенегал (2:0). Це 38 перемога ван Гала на чолі національної команди. Відтепер це новий рекорд в історії збірної. Сам наставник ключовим моментом зустрічі назвав вихід на поле Мемфіса Депая.

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"Не було відчуття, що ми програємо. Після появи Депая, я очікував, що ми переможемо, якщо чесно. Мемфіс, як і раніше, входить до числа гравців, здатних самостійно щось створити. Ми дали йому зіграти півгодини, як і планувалося", – сказав ван Гал.

До слова, Луї ван Гал уже втретє тренує збірну Нідерландів. Раніше він працював з національною командою з 2000 по 2001 рік і з 2012 по 2014-й. Під його керівництвом "ораньє" здобули бронзові медалі на ЧС-2014 в Бразилії.

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