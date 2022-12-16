Аргентина вибила Нідерланди з ЧС-2022, здобувши путівку в півфінал завдяки серії пенальті. Мессі забив один із голів в основний час і влаштував пантоміму перед ван Галем. Після гри Лео звинуватив фахівця у неповазі до його команди.

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Причиною такої поведінки капітана "Альбіселесте" стали слова ван Гала, сказані перед матчем. Нідерландець заявив, що його команда повинна перемагати, адже на ЧС-2014 вилетіла від аргентинців незаслужено, а Мессі взагалі не було видно на полі. Проте злих намірів наставник "Оран'є" не мав.

"Я взагалі не критикував Мессі. Я просто зауважив, що у 2014 році нам вдалося вимкнути його з гри, позбавивши можливості отримувати м'яч. Але аргентинська преса неправильно витлумачила мої слова", – цитує ван Гала Mundo Deportivo.

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