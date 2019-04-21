Ван Гал: Сульшер паркує автобус Манчестер Юнайтед перед Де Хеа

Нідерландський фахівець Луї ван Гал вказав на основну помилку чинного наставника Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера.

"Коли Уле прийшов – команда нічого з себе не представляла. Юнайтед грав в антифутбол, але не треба думати, що Уле не боїться паркувати автобус – він ще більш обережний в оборонному плані, ніж ви думаєте.

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Проти Арсенала Уле припаркував автобус. Він зробив це в матчах з Тоттенхемом, ПСЖ і Барселоною. Він грає так проти всіх великих команд. Акцент більше робиться на захисті, ніж на атаці або бажанні грати в домінуючий футбол. Я називаю це паркуванням автобуса. Уле робить це не тільки за межами штрафного майданчика. Він паркує автобус прямо перед Давідом де Хеа.

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Коли МЮ грає таким чином, вони використовують схему 4-4-2, діючи на контратаках з Маркусом Рашфордом і Ромелу Лукаку. Вони роблять ставку на їхню швидкість, тому що вони швидші за своїх суперників, коли отримують простір. Швидкість Рашфорда неймовірна. Ви не доженете його, коли він відривається.

Якщо Манчестер Юнайтед знову хоче стати домінуючою силою в Європі та Англії, у них повинен бути інший стиль гри", – цитує ван Гала Mirror.