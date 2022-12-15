Ван Гал – про гол у ворота Аргентини: "Домашня заготовка призначалася не для Вегхорста"
На місці Ваута Вегхорста мав бути інший гравець збірної Нідерландів.
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал заявив, що домашня заготовка "ораньє", яка спрацювала в компенсований час матчу з Аргентиною, була розіграна не за планом. За словами тренера, на місці Ваута Вегхорста мав перебувати Мемфіс Депай.
"Було несподівано побачити Мессі таким": розкрито деталі конфлікту після матчу ЧС-2022
"Ця заготовка була для Мемфіса. Він чудово рухається спиною до воріт суперника і мав зробити фінт вліво, а потім добити вправо", – цитує Ван Гала Voetbal International, посилаючись на Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що за рахунку 1:2 Вегхорст зрівняв рахунок на 90+11-й хвилині та перевів матч 1/4 фіналу у додатковий час.
Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала