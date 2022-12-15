На місці Ваута Вегхорста мав бути інший гравець збірної Нідерландів.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал заявив, що домашня заготовка "ораньє", яка спрацювала в компенсований час матчу з Аргентиною, була розіграна не за планом. За словами тренера, на місці Ваута Вегхорста мав перебувати Мемфіс Депай.

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"Ця заготовка була для Мемфіса. Він чудово рухається спиною до воріт суперника і мав зробити фінт вліво, а потім добити вправо", – цитує Ван Гала Voetbal International, посилаючись на Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що за рахунку 1:2 Вегхорст зрівняв рахунок на 90+11-й хвилині та перевів матч 1/4 фіналу у додатковий час.

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