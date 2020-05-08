Ван Гал: Президент Тоттенхема покидав мій дім у багажнику

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Луї ван Гал розповів про переговори з Тоттенхемом незадовго до свого призначення в манчестерський клуб.

"Деніел Леві (президент Тоттенхема. – прим.) приїхав до мене додому в Нордвейку, а поїхав звідти в багажнику, тому що зовні був місцевий журналіст. На все це пішло багато часу, і він подарував Манчестер Юнайтед можливість зробити мені пропозицію", – цитує ван Гала Goal.com з посиланням на Een-tweetje met Yves podcast.

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Нагадаємо, ван Гал очолював Манчестер Юнайтед з 2014 по 2016 рік. Свій єдиний трофей з "червоними дияволами" – Кубок Англії – він завоював незадовго до свого звільнення. Після відставки фахівця на посаду наставника команди був призначений португалець Жозе Моурінью.

Своєю чергою, Тоттенхем тоді домовився про співпрацю з Маурісіо Почеттіно. Під керівництвом аргентинського фахівця "шпори" змогли дістатися фіналу Ліги чемпіонів 2019. Однак вже восени минулого року лондонці звільнили Почеттіно, а команду очолив все той же Моурінью.

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