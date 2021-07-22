Королівський футбольний союз Нідерландів досяг домовленості з Луї ван Галом про призначення на посаду головного тренера національної команди, повідомляє De Telegraaf.

Ван Дейк присоромив журналіста, який звинуватив його в організації протесту проти приходу ван Гала у збірну Нідерландів

За інформацією видання, 69-річний фахівець погодився повернутися в збірну, яку готуватиме до ЧС-2022. Після катарського Мундіалю ван Гал повернеться на пенсію, де перебуває з 2016 року (після відходу з Манчестер Юнайтед). До слова, він уже очолював збірну Нідерландів з 2000 по 2001 рік і з 2012 по 2014 рік. Під його керівництвом команда стала бронзовим призером ЧС-2014.

Зазначається, що ван Гал повинен не лише забезпечити вдалий виступ на чемпіонаті світу, а підготувати собі заміну. У його тренерський штаб увійде наставник роттердамської Спарти Френк Фрейзер. Саме він у майбутньому повинен очолити збірну Нідерландів. Також ван Галу допомагатимуть Денні Блінд та Франс Хук.

Нагадаємо, попередній наставник "Оран'є", Франк де Бур, був звільнений після Євро-2020, де команда вилетіла в 1/8 фіналу. У відборі на ЧС-2020 Нідерланди після трьох турів посідають друге місце у своїй групі.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля