"Ерік Тен Хаг – чудовий тренер. Це хороший варіант для МЮ. Однак Манчестер Юнайтед – це комерційний клуб. Тому перед тренером важкий вибір. Йому краще піти у футбольний клуб. Я не збираюся давати порад, Ерік все має вирішити сам. Але він реально повинен обрати футбольний клуб, а не комерційний", – сказав Луї ван Гал.

МЮ сформував шорт-лист з 4 потенційних тренерів, Рангнік буде на пташиних правах

Ерік Тен Хаг вважається фаворитом на тренерське крісло Юнайтед. Нідерландець 5 років тренує Аякс і показує дуже високу якість футболу. Поряд з ним керівництво МЮ розглядає Луїса Енріке та Маурісіо Почеттіно.

Луї ван Гал працював з Манчестер Юнайтед у 2014-2016 роках. За два сезони фахівець виграв тільки Кубок Англії. Через два дні після завоювання трофею ван Гала не дуже красиво звільнили.

Манчестер Сіті легко виграв дербі – Пеп поставив МЮ на коліна, топ-матч АПЛ в синьо-жовтих кольорах для України