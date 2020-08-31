Ван Гал готовий відновити кар'єру тренера заради збірної Нідерландів – "помаранчеві" зіграють проти України на Євро-2020
Легендарний Луї ван Гал може втретє очолити рідну національну збірну.
"Ораньє" серйозно розглядають варіант з призначенням 69-річного фахівця, стверджує NOS.
Збірна Нідерландів оголосила заявку на матчі проти Польщі та Італії
Ван Гал оголосив про завершення тренерської кар'єри у березні минулого року, а востаннє працював у 2016-му (Манчестер Юнайтед). Втім, "Залізний тюльпан" готовий відгукнутися на пропозицію збірної Нідерландів, яка була змушена відпускати Рональда Кумана в Барселону. Це може бути третій прихід ван Гала на тренерський місток "помаранчевих" (раніше він очолював команду в 2000-2001 і 2012-2014 роках).
Нагадаємо, саме Нідерланди стануть першим суперником України на Євро-2020. Поєдинок відбудеться влітку наступного року в Амстердамі.
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