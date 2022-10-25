Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк зізнався, що Барселона є клубом, який багато років його надихав. Також нідерландець зазначив, що стадіон Камп Ноу – його улюблена арена.

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В інтерв'ю Гарі Невіллу захисник "червоних" зізнався, що в дитинстві стежив за Барселоною, бо у складі каталонської команди виступала велика кількість його співвітчизників.

"Барселона безперечно мене надихала. У її складі було багато нідерландських гравців, такі як Франк і Рональд Де Бур, Патрік Клюйверт, а тренером команди був Франк Райкард", – наводить Goal.com слова ван Дейка.

На питання Невіла про те, на якому стадіоні найкраще грати на виїзді, Вірджіл відповів: "Це теж складне питання, але я б відповів, що на Камп Ноу. Я дивився багато ігор Барселони в юності, а потім зміг зіграти на цьому стадіоні у складі Селтіка. Ми програли з рахунком 1:6, але сама можливість зіграти на Камп Ноу була чимось неймовірним".

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