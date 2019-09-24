Ван Дейк зізнався, що перебував за крок від смерті

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів шокуючу історію зі своєї молодості.

У віці 21 року Вірджил мав апендицит, перитоніт, а також інфекцію нирок. Такий "коктейль", як правило, має смертельні наслідки.

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"У той час я бачив тільки трубки, що стирчать з мого тіла. Я був абсолютно розбитий і нічого не міг зробити. В голові я продумував найгірший сценарій.

Якби я помер, то частина моїх грошей відійшла б матері. Звичайно, ніхто не хотів про це думати, але потрібно було скласти заповіт, бо все могло скінчитися дуже погано", – сказав ван Дейк в інтерв'ю FourFourTwо.

В поточному сезоні ван Дейк провів 6 матчів та вже встиг відзначитись голом.

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