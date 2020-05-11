Ван Дейк зізнався, чому відмовився від пропозицій Челсі та Манчестер Сіті заради Ліверпуля

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк зізнався, що йому було легко обрати мерсисайдський клуб попри наявність пропозицій від Челсі та Манчестер Сіті.

"Перш ніж я ухвалив рішення вибрати Ліверпуль, я подивився на всі аспекти клубів: стиль гри, товариші по команді, а також перспективи.

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Це було щось нереальне – вибирати між Ліверпулем та іншими топ-клубами. Вирішувати, куди йти в той час. Однак, з Ліверпулем виникло миттєве почуття. Свого часу, коли я переходив у Селтік, то не розумів, наскільки це великий клуб. Проте з Ліверпулем все було інакше – на момент переходу я вже усвідомлював велич цієї команди.

Думаю, що Ліверпуль у той час, коли я приймав рішення, був правильним вибором. Очевидно, вихід у фінал Ліги чемпіонів у перші шість місяців був великим бонусом і дуже допоміг мені в моєму розвитку, особливо в плані досвіду", – цитує ван Дейка dailystar.

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