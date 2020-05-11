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Ван Дейк зізнався, чому відмовився від пропозицій Челсі та Манчестер Сіті заради Ліверпуля

17:55 110 Читать на русском
Ван Дейк зізнався, чому відмовився від пропозицій Челсі та Манчестер Сіті заради Ліверпуля
Вірджил ван Дейк / Getty images

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк зізнався, що йому було легко обрати мерсисайдський клуб попри наявність пропозицій від Челсі та Манчестер Сіті.

"Перш ніж я ухвалив рішення вибрати Ліверпуль, я подивився на всі аспекти клубів: стиль гри, товариші по команді, а також перспективи.

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Це було щось нереальне – вибирати між Ліверпулем та іншими топ-клубами. Вирішувати, куди йти в той час. Однак, з Ліверпулем виникло миттєве почуття. Свого часу, коли я переходив у Селтік, то не розумів, наскільки це великий клуб. Проте з Ліверпулем все було інакше – на момент переходу я вже усвідомлював велич цієї команди.

Думаю, що Ліверпуль у той час, коли я приймав рішення, був правильним вибором. Очевидно, вихід у фінал Ліги чемпіонів у перші шість місяців був великим бонусом і дуже допоміг мені в моєму розвитку, особливо в плані досвіду", – цитує ван Дейка dailystar.

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Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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