Ван Дейк застеріг Ліверпуль від недооцінки Порту в матчі Ліги чемпіонів

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк налаштований на важкий двобій у протистоянні з Порту в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Суперник не хоче пережити те, що пережив у минулому році (Порту поступився Ліверпулю 0:5 – прим.). Дуже важливо зібратися і пам'ятати, що нам протистоїть міцна команда. Завтра буде великий матч. Ми знаємо, наскільки буде важко в Португалії, а значить, необхідно постаратися закласти основу для успіху.

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У нас дуже класна команда, дуже талановита. Кожен день на тренуваннях ми віддаємо роботі всі сили. Наші нападники добре прессингують і обороняються. Півзахисники чудово рухаються і розпоряджаються м'ячем. Кожен з нас працює на команду, ми б'ємося один за одного і завжди намагаємося зробити трохи більше.

Звичайно, нам буде не вистачати Робертсона. Він провів більшість матчів, сезон складається для нього чудово. На мій погляд, зараз це найсильніший лівий захисник Прем'єр-ліги. Завтра його роль повинен буде зіграти хтось інший, але я впевнений, що у нас все буде добре.

Ми повинні бути готові до битви. Треба постаратися відстояти свої ворота на замку і щось забити. Якщо забити не вийде, треба буде робити це в Португалії. Порту – дуже хороша команда, вони заслужили своє місце в чвертьфіналі. У них хороший підбір гравців, вони добре прессингують і організовано обороняються. Нам слід чекати важкого матчу.

Ми знаємо, як все працює. Ти можеш розгромити суперника з рахунком 3:0, а через тиждень йому ж поступитися. Ми повинні бути готові до всього. Треба показати те, що ми демонструємо протягом усього сезону. Слід зіграти якісно, ​​добре оборонятись і пройти далі", – цитує ван Дейка офіційний сайт УЄФА.

Перший поєдинок 1/4 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Порту відбудеться 9 квітня, початок о 22:00.

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