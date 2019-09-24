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Ван Дейк заслужив на нагороду FIFA The Best-2019 більше за Мессі, – Роналдо

09:40 361 Читать на русском
Ван Дейк заслужив на нагороду FIFA The Best-2019 більше за Мессі, – Роналдо
Роналдо / Reuters

Колишній форвард Барселони та збірної Бразилії Роналдо прокоментував результати голосування FIFA The Best-2019.

"Хто більше за всіх заслужив на нагороду? Можливо, ван Дейк. Вірджил – неймовірний футболіст, і він добре виступив в минулому сезоні, тому я думаю, що він заслуговує на цю нагороду в більшій мірі, ніж Мессі", – наводить слова Роналдо Metro.

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Відзначимо, що Мессі став переможцем премії FIFA The Best-2019, обігнавши ван Дейка та Роналду в голосуванні.

Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших

Нагадаємо, що ван Дейк був визнаний УЄФА найкращим гравцем сезону-2018/19, також він став найкращим захисником Ліги чемпіонів минулого сезону.

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Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших
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Теги
ФІФА Гравець року ФІФА Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Роналдо
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