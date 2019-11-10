Ван Дейк: Манчестер Сіті – чемпіони, але нас влаштує тільки перемога

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розхвалив Манчестер Сіті перед очною зустріччю лідерів АПЛ в 12-му турі.

"Манчестер Сіті – команда, яка несе загрозу для будь-якого суперника. Вони – чемпіони, у них дуже якісний склад, чіткий план, фантастичний тренер, фантастичні гравці, їх дуже важко обіграти.

Гвардіола: Не збираюся їхати на Енфілд з думками про поразку

Ми випереджаємо їх на 6 очок, але це може швидко змінитися. Ми не станемо думати або обговорювати, чи влаштує нас нічия, адже ми хочемо перемагати в кожному матчі. Ми задоволені своїм становищем в таблиці і тим, яким чином ми виграємо матчі. Тренер правий, коли говорить, що потрібно приділяти увагу лише наступній зустрічі. Ця ідея не змінюється за час мого перебування тут", – цитує ван Дейка Daily Mail.

Нагадаємо, центральний матч 12-го туру АПЛ відбудеться сьогодні на Енфілді. Початок гри – о 18:30 за київським часом.

Гвардіола vs Клопп: повна історія протистояння геніальних тренерів сьогодення