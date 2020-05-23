Ван Дейк закрутив м'яч за неймовірною траекторією на тренуванні – магічний гол

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк готується до відновлення сезону АПЛ.

Ліверпуль похизувався в Instagram талантом своєї зірки Вірджила ван Дейка.

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На відео центральний захисник перебуває далеко за воротами, але удар нідерландця зламав усі закони фізики, та м'яч потрапив точно в ціль.

У нинішньому сезоні АПЛ ван Дейк провів 29 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом. Після 29-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок.

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