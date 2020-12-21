Рівно місяць тому нідерландець повернувся до легких тренувань після операції на коліні, а напередодні вже розпочав виконувати вправи з м'ячем. Про це повідомив сам ван Дейк у своїх соцмережах.

Ван Дейк близький до підписання нового контракту з Ліверпулем

Заняття все ще проходять під наглядом терапевтів. На наступних стадіях реабілітації навантаження ставатимуть інтенсивнішими. За оптимістичними прогнозами, ван Дейк зможе допомогти Ліверпулю на фінальному відрізку нинішнього сезону.

Нагадаємо, Вірджил порвав "хрести" в середині жовтня в матчі 5-го туру АПЛ з Евертоном. Центрбек Ліверпуля отримав пошкодження після того, як в нього влетів голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд. Операцію ван Дейку зробили 30 жовтня в Лондоні.

Нещадні Ліверпуль і МЮ, новий політ Кріша, круте піке Арсенала, Маліновський допоміг "стратити" Фонсеку – огляд вікенду