Ван Дейк вслід за Салахом продовжив контракт з Ліверпулем – довгоочікувана угода для капітана на 2 роки
Вірджил ван Дейк підписав нову угоду з Ліверпулем до 2027-го року.
Ліверпуль продовжує підписувати нові контракти з лідерами команди. Після успішної угоди з Мохамедом Салахом, клуб продовжив співпрацю з Вірджилом ван Дейком, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
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33-річний капітан Ліверпуля також підписав контракт з командою до 2027-го року, поклавши край усім чуткам про переїзд в Саудівську Аравію або МЛС.
Додамо, що нідерландець перейшов у Ліверпуль взимку 2018-го року із Саутгемптона. В поточному сезоні ван Дейк відіграв 43 матчі в усіх турнірах за "червоних", забивши 3 голи.
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