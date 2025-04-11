Вірджил ван Дейк підписав нову угоду з Ліверпулем до 2027-го року.

Ліверпуль продовжує підписувати нові контракти з лідерами команди. Після успішної угоди з Мохамедом Салахом, клуб продовжив співпрацю з Вірджилом ван Дейком, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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33-річний капітан Ліверпуля також підписав контракт з командою до 2027-го року, поклавши край усім чуткам про переїзд в Саудівську Аравію або МЛС.

Додамо, що нідерландець перейшов у Ліверпуль взимку 2018-го року із Саутгемптона. В поточному сезоні ван Дейк відіграв 43 матчі в усіх турнірах за "червоних", забивши 3 голи.

Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid until June 2027 very soon, agreement done.



All details of the contract have been sealed, also approved by the laywers and VVD will put pen to paper before end of the season.



Two more years. Salah + Virgil, confirmed. pic.twitter.com/EcWqZn2SMf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2025

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