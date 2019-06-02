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Ван Дейк визнав, що Мессі – досі найкращий на планеті та заслуговує на "Золотий м'яч"

13:38 353 Читать на русском
Ван Дейк визнав, що Мессі – досі найкращий на планеті та заслуговує на "Золотий м'яч"
Ван Дейк проти Мессі / фото із соцмереж

Оборонець англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк після фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема (2:0) поділився думками щодо боротьби за "Золотий м'яч".

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Я думаю, що Мессі – найкращий гравець планети, тому вважаю, що він заслуговує на нагороду, поки продовжує грати.

Ван Дейк – найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

Я не думаю про "Золотий м'яч". Якщо якимось чином це станеться – звісно, я прийму це. Та навряд це можливо. Мессі – досі найкращий у світі. Грає він у фіналі Ліги чемпіонів чи ні, неважливо", – цитує ван Дейка AS.

Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. А другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.

Після тріумфу в ЛЧ чимало оглядачів вважають Вірджила ван Дейка одним із фаворитів на "Золотий м'яч" у 2019 році. Перевагою над Ліонелем Мессі, який вшосте виграв "Золотий бутс", зокрема, є неймовірний прохід Ліверпулем Барселони в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Тоттенхем – Ліверпуль: найкращі миттєвості довгоочікуваного тріумфу Клоппа

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Теги
Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Барселона Барселона Золотий м'яч Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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