Ван Дейк визнав, що Мессі – досі найкращий на планеті та заслуговує на "Золотий м'яч"

Оборонець англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк після фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема (2:0) поділився думками щодо боротьби за "Золотий м'яч".

"Я думаю, що Мессі – найкращий гравець планети, тому вважаю, що він заслуговує на нагороду, поки продовжує грати.

Ван Дейк – найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

Я не думаю про "Золотий м'яч". Якщо якимось чином це станеться – звісно, я прийму це. Та навряд це можливо. Мессі – досі найкращий у світі. Грає він у фіналі Ліги чемпіонів чи ні, неважливо", – цитує ван Дейка AS.

Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. А другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.

Після тріумфу в ЛЧ чимало оглядачів вважають Вірджила ван Дейка одним із фаворитів на "Золотий м'яч" у 2019 році. Перевагою над Ліонелем Мессі, який вшосте виграв "Золотий бутс", зокрема, є неймовірний прохід Ліверпулем Барселони в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Тоттенхем – Ліверпуль: найкращі миттєвості довгоочікуваного тріумфу Клоппа