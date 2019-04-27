toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ІНТЕР - ЮВЕНТУС

Ван Дейк визнаний найкращим гравцем року в АПЛ

16:00 205 Читать на русском
Ван Дейк визнаний найкращим гравцем року в АПЛ
Вірджил ван Дейк / Reuters

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк отримав престижну індивідуальну нагороду.

Захисник Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк визнаний гравцем року в АПЛ за версією BBC, про що повідомляє сайт видання.

Клопп має претензії до збірної сезону в АПЛ – в символічну команду потрапили 4 гравці Ліверпуля

27-річний нідерландець отримав 56% голосів. Другим у голосуванні став нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (26%), третім – нападник Тоттенхема Сон Хин Мін (6%).

За чутками, Ван Дейк стане володарем і нагороди гравцеві року в англійській Прем'єр-лізі і за версією Асоціації професійних футболістів Англії (PFA). Переможця офіційно оголосять 28 квітня.

Оголошено збірну сезону АПЛ за версією PFA – Салах та Азар поза списком

Теги
Англія Сон Хин Мін Сон Хин Мін Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Асоціація професійних футболістів Англії (PFA)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
55
хв
Леганес
19:30
Сельта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук