Ван Дейк визнаний найкращим гравцем року в АПЛ

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк отримав престижну індивідуальну нагороду.

Захисник Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк визнаний гравцем року в АПЛ за версією BBC, про що повідомляє сайт видання.

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27-річний нідерландець отримав 56% голосів. Другим у голосуванні став нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (26%), третім – нападник Тоттенхема Сон Хин Мін (6%).

За чутками, Ван Дейк стане володарем і нагороди гравцеві року в англійській Прем'єр-лізі і за версією Асоціації професійних футболістів Англії (PFA). Переможця офіційно оголосять 28 квітня.

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