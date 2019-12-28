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Ван Дейк відмовився оцінювати шанси Ліверпуля на перемогу в АПЛ

15:42 118 Читать на русском
Ван Дейк відмовився оцінювати шанси Ліверпуля на перемогу в АПЛ
Вірджил ван Дейк / ESPN

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк не захотів відповідати на запитання журналістів про шанси "червоних" на чемпіонський титул в Англії.

"Вам, хлопці, треба говорити про це, то ви й говоріть, а ми зосередимося на наступному матчі. Я можу говорити тільки про конкретні матчі.

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Проти Лестера ми зіграли чудово. Тепер у нас є можливість підготуватися до Вулверхемптона, а це буде зовсім інша гра. Вона буде складною. Сподіваюся, ми покажемо свій максимум, але це не завжди можливо", – цитує ван Дейка The Telegraph.

Нагадаємо, після першого кола АПЛ Ліверпуль випереджає свого найближчого переслідувача, Лестер, на 13 очок. Також у команди Клоппа є матч в запасі. Завтра мерсисайдці зустрінуться з Вулверхемптоном.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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