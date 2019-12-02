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Ван Дейк: У "Золотого м’яча" буде переможець, але не буде переможених

10:51 241 Читать на русском
Ван Дейк: У "Золотого м’яча" буде переможець, але не буде переможених
Вірджил ван Дейк / Фото з відкритих джерел

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від церемонії нагородження "Золотого м'яча"-2019.

"Я дуже гордий собою, що в цілому потрапив до трійки номінантів на "Золотий м'яч". Я заслужив на це своєю грою за клуб і збірну минулого сезону. Не так багато гравців можуть похизуватися таким досягненням. У цієї нагороди є переможець, але немає переможених. Подивимося, що станеться", – цитує ван Дейка видання Sky Sports.

Сьогодні визначиться володар "Золотого м’яча"-2019

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 2 грудня, у Парижі буде оголошено ім'я володаря "Золотого м'яча-2019". Головними фаворитами на нагороду вважають нападника іспанської Барселони Ліонеля Мессі та захисника англійського Ліверпуля Вірджила ван Дейка.

Атлетіко – Барселона: "золотий" м'яч Мессі у нічийному матчі, Суарес – старший лейтенант Лео, а тер Штеген – голкіпер №1

blog_ava
Атлетіко – Барселона: "золотий" м'яч Мессі у нічийному матчі, Суарес – старший лейтенант Лео, а тер Штеген – голкіпер №1
03:55
7431
Теги
Англія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Золотий м'яч
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