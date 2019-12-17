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Ван Дейк став гравцем року в Англії за версією фанатів

18:33 64 Читать на русском
Ван Дейк став гравцем року в Англії за версією фанатів
Вірджил ван Дейк / Reuters

Оборонець англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк визнаний найкращим гравцем року в Англії за версією Асоціації футбольних уболівальників. На початку грудня він програв боротьбу за "Золотий м'яч".

Нідерландський центрбек – гравець року в Англії на думку фанатів, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Ван Дейк у голосуванні вболівальників випередив форварда Лестера Джеймі Варді, нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга, вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, свого одноклубника Садьйо Мане та форвардом Тоттенхема Сон Хин Міна. Раніше цьогоріч лідер мерсисайдців став гравцем року за версією УЄФА, Найкращим гравцем року Англії за версією футболістів-професіоналів і гравцем року в АПЛ.

Проте, головна індивідуальна футбольна нагорода Вірджилу ван Дейку не підкорилося. В опитуванні "Золотий м'яч-2019" він став другим, поступившись лідеру Барселони Ліонелю Мессі.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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