Ван Дейк став гравцем року в Англії за версією фанатів

Оборонець англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк визнаний найкращим гравцем року в Англії за версією Асоціації футбольних уболівальників. На початку грудня він програв боротьбу за "Золотий м'яч".

Нідерландський центрбек – гравець року в Англії на думку фанатів, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Мессі здобув найважчий "Золотий м'яч" у своїй кар'єрі – відставання ван Дейка було мізерним

Ван Дейк у голосуванні вболівальників випередив форварда Лестера Джеймі Варді, нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга, вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, свого одноклубника Садьйо Мане та форвардом Тоттенхема Сон Хин Міна. Раніше цьогоріч лідер мерсисайдців став гравцем року за версією УЄФА, Найкращим гравцем року Англії за версією футболістів-професіоналів і гравцем року в АПЛ.

Проте, головна індивідуальна футбольна нагорода Вірджилу ван Дейку не підкорилося. В опитуванні "Золотий м'яч-2019" він став другим, поступившись лідеру Барселони Ліонелю Мессі.

"I’m very grateful to get this trophy, it means a lot to me."



.@LFC centre-half Virgil Van Dijk on his 2019 FSA & @BeGambleAware Men's Player of the Year Award. #LFC #YNWA #FSAawards pic.twitter.com/gvFJJbjo1b — The FSA (@WeAreTheFSA) December 16, 2019

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було