Оборонець англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк розпочав тривалий процес підготовки до повернення на футбольний газон.

Центрбек почав тренуватися після перенесеної операції на коліні, повідомляє Daily Mail.

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Наразі заняття ван Дейка мають характер легких. Терапевти тепер уважно слідкуватимуть за тим, щоб нідерландець мінімально навантажував травмоване коліно. На наступних стадіях реабілітації навантаження ставатимуть інтенсивнішими. За оптимістичними прогнозами, ван Дейк зможе допомогти Ліверпулю на фінальному відрізку сезону.

Нагадаємо, що оборонець зазнав травми хрестоподібних зв'язок у дербі з Евертоном і був прооперований місяць тому.

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