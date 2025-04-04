Після перемоги 1:0 над Евертоном в 30 турі АПЛ Вірджил ван Дейк вступив у суперечку з Майклом Оуеном.

В післяматчевому інтерв'ю колишній гравець Ліверпуля та володар "Золотого м'яча" Майкл Оуен запитав у Вірджила ван Дейка чи буде поточний сезон успішним для "червоних" після того, як команда вилетіла з усіх кубкових турнірів, зокрема Ліги чемпіонів.

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"Тобто, ви хочете сказати, що сезон більше не буде особливим? Я думаю, ми повинні трохи змінити цю думку. Ми боремося за головний приз сезону, ми так багато працювали для цього, 20 команд АПЛ докладають великих зусиль, щоб бути на вершині таблиці.

У нас залишилося вісім ігор, знаємо, що поставлено на карту. На початку сезону ніхто не очікував, що ми боротимемося за АПЛ після відходу Юргена Клоппа. Тому існує велика ймовірність, що цей сезон все ж буде дуже особливим для всіх нас", – наводить слова ван Дейка The Mirror.

Нагадаємо, що після перемоги над Евертоном в 30 турі АПЛ, Ліверпулю залишилось набрати 13 очок у 8 останніх турах чемпіонату, щоб гарантувати титул.

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