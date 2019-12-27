Ван Дейк разом з працівником стадіону стриг газон після розгрому Лестера – фото дня

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк продемонстрував, що фізична робота його зовсім не лякає.

Нідерландець вирішив постригти газон Кінг Пауер Стедіум після впевненої перемоги над місцевим Лестером.

Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Працівник стадіону не хотів зволікати з виконанням своїх обов'язків і викотив газонокосарку на поле відразу після фінального свистка. Щасливі гравці Ліверпуля обіймалися і святкували поруч, однак Вірджил ван Дейк знайшов хвильку, щоб допомогти чоловіку привести газон до ладу.

Нагадаємо, 28-річний захисник разом з Ліверпулем зберіг свої ворота сухими і знищив найближчого переслідувача у таблиці АПЛ – перемога над Лестером 4:0.

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