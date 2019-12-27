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Ван Дейк разом з працівником стадіону стриг газон після розгрому Лестера – фото дня

10:41 211 Читать на русском
Ван Дейк разом з працівником стадіону стриг газон після розгрому Лестера – фото дня
Вірджил ван Дейк / Сайт Ліверпуля

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк продемонстрував, що фізична робота його зовсім не лякає.

 
Роберто Фірміно 31’
Джеймс Мілнер 72’
Роберто Фірміно 75’
Трент Александер-Арнольд 78’
31’ Роберто Фірміно
72’ Джеймс Мілнер
75’ Роберто Фірміно
78’ Трент Александер-Арнольд

Нідерландець вирішив постригти газон Кінг Пауер Стедіум після впевненої перемоги над місцевим Лестером.

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Працівник стадіону не хотів зволікати з виконанням своїх обов'язків і викотив газонокосарку на поле відразу після фінального свистка. Щасливі гравці Ліверпуля обіймалися і святкували поруч, однак Вірджил ван Дейк знайшов хвильку, щоб допомогти чоловіку привести газон до ладу.

Нагадаємо, 28-річний захисник разом з Ліверпулем зберіг свої ворота сухими і знищив найближчого переслідувача у таблиці АПЛ – перемога над Лестером 4:0.

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Лестер Сіті - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Англія футбольні курйози Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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