Ван Дейк прокоментував свій фол на Мертенсі

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловив свою думку щодо фолу на форварді Наполі Дрісі Мертенсі в матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Не думаю, що це було погане випробування. На жаль, я його зачепив, але ніколи б не став травмувати або робити щось подібне. Я зіграв у м'яч, але на мокрому полі ти сковзаєш, і я його зачепив, але це футбол", – сказав ван Дейк ESPN.

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Ліверпуль переміг Наполі в 6 турі групи С з рахунком 1:0 і вийшов у плей-офф з 2 сходинки. Переможцем квартету став ПСЖ. Наполі відправився в Лігу Європи, посівши 3 місце.

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