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ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ

Ван Дейк прокоментував свій фол на Мертенсі

15:38 234 Читать на русском
Ван Дейк прокоментував свій фол на Мертенсі
Фол ван Дейка на Мертенсі / соцмережі

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловив свою думку щодо фолу на форварді Наполі Дрісі Мертенсі в матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Не думаю, що це було погане випробування. На жаль, я його зачепив, але ніколи б не став травмувати або робити щось подібне. Я зіграв у м'яч, але на мокрому полі ти сковзаєш, і я його зачепив, але це футбол", – сказав ван Дейк ESPN.

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Ліверпуль переміг Наполі в 6 турі групи С з рахунком 1:0 і вийшов у плей-офф з 2 сходинки. Переможцем квартету став ПСЖ. Наполі відправився в Лігу Європи, посівши 3 місце.

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Ліга чемпіонів6 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Наполі: Вівторок 11 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Теги
Дріс Мертенс Дріс Мертенс Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі Ліга чемпіонів Ліверпуль - Наполі
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