Ван Дейк привіз хворого фаната на базу Ліверпуля – вчинок дня

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк здійснив мрію вболівальника мерсисайдців.

Ліверпуль отримав зворушливого листа про відданого фаната, який страждає від важкої хвороби. Брат вболівальника просив клуб організувати для свого родича зустріч з гравцями та тренером мерсисайдців.

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За справу взявся Вірджил ван Дейк, який самостійно привіз фаната на базу клубу, провів з ним день та познайомив щасливця з Юргеном Клоппом. Про вчинок нідерландця зняли 5-хвилинний відеоролик, який нікого не залишить байдужим.

Нагадаємо, після 13-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 37 очок.

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