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Ван Дейк привіз хворого фаната на базу Ліверпуля – вчинок дня

21:15 133 Читать на русском
Ван Дейк привіз хворого фаната на базу Ліверпуля – вчинок дня
Вірджил ван Дейк / Фото з відкритих джерел

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк здійснив мрію вболівальника мерсисайдців.

Ліверпуль отримав зворушливого листа про відданого фаната, який страждає від важкої хвороби. Брат вболівальника просив клуб організувати для свого родича зустріч з гравцями та тренером мерсисайдців.

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За справу взявся Вірджил ван Дейк, який самостійно привіз фаната на базу клубу, провів з ним день та познайомив щасливця з Юргеном Клоппом. Про вчинок нідерландця зняли 5-хвилинний відеоролик, який нікого не залишить байдужим.

Нагадаємо, після 13-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 37 очок.

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Теги
футбольні фанати Відеоновини Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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