toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТАЙСОН

Ван Дейк пояснив свої слова на адресу Роналду – захисник Ліверпуля не хотів принизити португальця

10:19 412 Читать на русском
Ван Дейк пояснив свої слова на адресу Роналду – захисник Ліверпуля не хотів принизити португальця
Роналду і ван Дейк у матчі за свої збірні / Reuters

Лідер Ліверпуля Вірджил ван Дейк доповнив свій коментар щодо Кріштіану Роналду, який був одним із головних суперників нідерландця у боротьбі за "Золотий м'яч-2019".

Слова 28-річного центрбека мерсисайдців дехто сприйняв, як навмисну образу лідера Ювентуса.

Ван Дейк потролив Роналду на врученні "Золотого м'яча-2019"

"Якби ви не стрибали по стрічках у соціальних мережах, а слухали інтерв'ю повністю, то знали б, що я пожартував. До цих двох (Мессі і Роналду –прим.) у мене виняткова повага", – написав ван Дейк у Twitter.

Зазначимо, що зрештою "Золотий м'яч-2019" дістався Ліонелю Мессі, а гравці Ліверпуля і Ювентуса задовольнилися місцями у чільній трійці – друге і третє відповідно.

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було

blog_ava
"Золотий м'яч-2019": Мессі підбадьорив ван Дейка після оголошення результатів
00:38
2108
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Світ Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ювентус Ювентус Золотий м'яч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"
    Світ — 2 груд8279 Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"
11
год
:
44
хв
Бернлі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук