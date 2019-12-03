Ван Дейк пояснив свої слова на адресу Роналду – захисник Ліверпуля не хотів принизити португальця

Роналду і ван Дейк у матчі за свої збірні / Reuters

Лідер Ліверпуля Вірджил ван Дейк доповнив свій коментар щодо Кріштіану Роналду, який був одним із головних суперників нідерландця у боротьбі за "Золотий м'яч-2019".

Слова 28-річного центрбека мерсисайдців дехто сприйняв, як навмисну образу лідера Ювентуса.

Ван Дейк потролив Роналду на врученні "Золотого м'яча-2019"

"Якби ви не стрибали по стрічках у соціальних мережах, а слухали інтерв'ю повністю, то знали б, що я пожартував. До цих двох (Мессі і Роналду –прим.) у мене виняткова повага", – написав ван Дейк у Twitter.

Зазначимо, що зрештою "Золотий м'яч-2019" дістався Ліонелю Мессі, а гравці Ліверпуля і Ювентуса задовольнилися місцями у чільній трійці – друге і третє відповідно.

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