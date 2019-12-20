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Ван Дейк повернувся до тренувань з Ліверпулем напередодні фіналу Клубного чемпіонату світу

12:33 241 Читать на русском
Ван Дейк повернувся до тренувань з Ліверпулем напередодні фіналу Клубного чемпіонату світу
Вірджил ван Дейк / ФК Ліверпуль

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп отримав приємні новини. Вірджил ван Дейк відновився від хвороби та готовий повернутися на поле.

 

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк зможе взяти участь у фіналі Клубного чемпіонату світу. 28-річний голландець сьогодні займався разом з партнерами по команді, інформує Sky Sports.

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Ван Дейк пропустив півфінал проти Монтеррея через хворобу. На позиції центрального захисника його змінив Джордан Хендерсон, а команда Клоппа здолала Монтеррей з рахунком 2:1, забивши переможний гол у компенсований арбітром час.

Фінальний матч Клубного ЧС Ліверпуль – Фламенго пройде в суботу, 21 грудня.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Клубний чемпіонат світу Ліверпуль - Фламенго Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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