Ван Дейк повернувся до тренувань з Ліверпулем напередодні фіналу Клубного чемпіонату світу

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп отримав приємні новини. Вірджил ван Дейк відновився від хвороби та готовий повернутися на поле.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк зможе взяти участь у фіналі Клубного чемпіонату світу. 28-річний голландець сьогодні займався разом з партнерами по команді, інформує Sky Sports.

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Ван Дейк пропустив півфінал проти Монтеррея через хворобу. На позиції центрального захисника його змінив Джордан Хендерсон, а команда Клоппа здолала Монтеррей з рахунком 2:1, забивши переможний гол у компенсований арбітром час.

Фінальний матч Клубного ЧС Ліверпуль – Фламенго пройде в суботу, 21 грудня.

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