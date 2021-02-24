Вірджил ван Дейк потроху оговтується від важкої травми, а Діогу Жота вже з'явився у загальній групі.

Оборонець "мерсисайдців" розпочав новий етап відновлення від травми (розриву хрестоподібних зв'язок коліна), яку отримав ще у жовтні.

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Офіційний Twitter Ліверпуля опублікував фотографії з ван Дейком. 29-річний нідерландець тренується за індивідуальною програмою. Черговий етап відновлення включає в себе роботу з м'ячем на футбольному полі. За оцінками медиків, Вірджил вилетів до кінця поточного сезону.

Також прес-служба "мерсисайдців" повідомила, що хавбек Діогу Жота вже повернувся у загальну групу та готується до найближчого матчу проти Шеффілд Юнайтед, який відбудеться 28 лютого.

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