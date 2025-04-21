Після перемоги над Лестером Ліверпулю залишилось виграти ще один матч, щоб офіційно стати чемпіонами АПЛ.

34-річний захисник мерсисайдців Вірджил ван Дейк дав коментар після матчу проти "лисиць", де розповів про долю Трента Александер-Арнольда в колективі на фоні потенційного переходу англійського правого захисника в Реал.

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"Відколи я приєднався до клубу, Трент був фантастичним гравцем. Є багато хороших речей, за які його завжди будуть пам’ятати в Ліверпулі, якщо він вирішить піти. Але зачекайте, поки що нічого ще не вирішено. Ми не знаємо, що станеться далі.

Зараз Трент – гравець Ліверпуля і він потрібен нам. Увесь сезон він був ключовим гравцем. Трент доклав усіх зусиль, щоб повернутися на поле та допомогти нам перемогти. Тому він заслуговує лише на аплодисменти", – цитує ван Дейка The Athletic.

Додамо, що в поточному сезоні Трент Александер-Арнольд зіграв 40 матчів в усіх турнірах за Ліверпуль, забивши 4 голи та віддавши 7 асистів.

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