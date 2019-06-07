Ван Дейк перед фіналом Ліги націй закликав збірну Нідерландів не акцентувати увагу на Роналду

Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від майбутнього фіналу Ліги націй проти команди Португалії.

"Подивимося, як складеться цей матч. Португалія – ​​це не тільки Кріштіану Роналду, а ми збираємося зіграти проти усієї збірної.

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Трапитися може все, що завгодно. Не можу дочекатися, щоб зіграти у фіналі Ліги націй у складі цієї команди Нідерландів. Сподіваюся, що ми піднімемо трофей над своїми головами і змусимо всіх пишатися нами", – цитує ван Дейка ESPN.

Нагадаємо, у півфіналі Нідерланди обіграли збірну Англії в додатковий час з рахунком 3:1. Португалія у своєму півфіналі була сильнішою за Швейцарію (3:1). Фінал Ліги націй Португалія – Нідерланди відбудеться у Порту в неділю, 9 червня. Початок зустрічі о 21:45.

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