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Ван Дейк перед фіналом Ліги націй закликав збірну Нідерландів не акцентувати увагу на Роналду

22:59 55 Читать на русском
Ван Дейк перед фіналом Ліги націй закликав збірну Нідерландів не акцентувати увагу на Роналду
Вірджил ван Дейк / фото із соцмереж

Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від майбутнього фіналу Ліги націй проти команди Португалії.

 

"Подивимося, як складеться цей матч. Португалія – ​​це не тільки Кріштіану Роналду, а ми збираємося зіграти проти усієї збірної.

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Трапитися може все, що завгодно. Не можу дочекатися, щоб зіграти у фіналі Ліги націй у складі цієї команди Нідерландів. Сподіваюся, що ми піднімемо трофей над своїми головами і змусимо всіх пишатися нами", – цитує ван Дейка ESPN.

Нагадаємо, у півфіналі Нідерланди обіграли збірну Англії в додатковий час з рахунком 3:1. Португалія у своєму півфіналі була сильнішою за Швейцарію (3:1). Фінал Ліги націй Португалія – Нідерланди відбудеться у Порту в неділю, 9 червня. Початок зустрічі о 21:45.

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Теги
Ліга націй Португалія - Нідерланди Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Нідерланди Нідерланди Португалія Португалія
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