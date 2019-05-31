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Ван Дейк: Пам'ять про біль минулорічної поразки від Реала допоможе нам у цьому фіналі

20:18 36 Читать на русском
Ван Дейк: Пам'ять про біль минулорічної поразки від Реала допоможе нам у цьому фіналі
Вірджил ван Дейк / Reuters

Захисник Вірджил ван Дейк не хоче знову покидати поле переможеним у битві за кубок Ліги чемпіонів.

Нідерландець вірить, що він і його партнери вивчили уроки з фіналу в Києві проти мадридського Реала.

"У нас є досвід болючої поразки у 2018 році. Ми збираємося віддати все, що маємо, і не пошкодуємо, ми побачимо, чи залишимося переможцями в кінці шляху.

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Люди можуть говорити все, що завгодно, що у нас буде кращий сезон, ніж у лізі. Це, можливо, правда, але все може статися. Фінал – це лише одна гра", – цитує ван Дейка ВВС.

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Нагадаємо, Ліверпуль 1 червня побореться з Тоттенхемом за звання переможця Ліги чемпіонів 2018/19. Минулого року "червоні" в аналогічному матчі поступилися Реалу з рахунком 1:3.

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Ліга чемпіонів Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль
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