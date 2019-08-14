Ван Дейк оцінив, чи зможе Адріан достойно замінити Аліссона у Суперкубку УЄФА

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями напередодні матчу за Суперкубок УЄФА проти Челсі.

"Ми знаємо їх, вони знають нас. Це всього один матч – все може статися. Знаємо, що сезон тільки починається. Всі повертаються з відпусток, але ми готові. Ми хочемо виграти цей трофей і будемо робити все можливе для цього.

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Добре, що Адріан відразу ж починає грати. Погано, звичайно, що Аліссон отримав травму, але Адріан достатньо досвідчений для таких матчів. Він досить вправний воротар. Він багато років грав у Прем'єр-лізі, і ми знаємо, наскільки він хороший. Ми обороняємося всією командою. Він потрібен нам, а ми – йому. Упевнений, що він впорається зі своєю роботою", – цитує ван Дейка прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Аліссон отримав травму в матчі проти Норвіча, невдало вибивши м'яч. Бразильця замінив у воротах Адріан, а Ліверпуль здобув розгромну перемогу (4:1).

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