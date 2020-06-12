Ван Дейк отримуватиме найбільшу зарплату в історії Ліверпуля – відомі умови

Ліверпуль збирається надовго утримати свого ключового гравця Вірджила ван Дейка.

Мерсисайдці після перемоги в АПЛ планують укласти новий контракт з 28-річним центрбеком, стверджує Sun.

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Ван Дейк має шанс встановити історичний рекорд Ліверпуля за рівнем зарплатні. Наразі його утримує Мохамед Салах з 200 тисячами фунтів на тиждень. Нідерландець поки отримує 180 тисяч, але клуб обіцяє підвищення на 40 тисяч. Всього за п'ять років угоди Вірджил може заробити 57 млн фунтів.

Додамо, що в поточному сезоні ван Дейк провів 29 матчів в АПЛ, відзначився 4 голами і одним асистом.

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