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Ван Дейк – найкращий гравець сезону в АПЛ

12 травня 15:22 682 Читать на русском
Ван Дейк – найкращий гравець сезону в АПЛ
Вірджил ван Дейк / Reuters

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк став переможцем у голосуванні за найкращого гравця сезону в АПЛ.

Вірджил ван Дейк – найкращий гравець сезону в Прем'єр-Лізі.

При виборі кращого футболіста сезону враховувалися голоси вболівальників, капітанів 20 клубів і футбольних експертів.

Ван Дейк офіційно став найкращим гравцем року в АПЛ

Нідерландець став першим захисником з сезону-2011/12, який виграв цей приз. Тоді нагороду отримав капітан Ман Сіті Венсан Компані. За підсумками минулого сезону вона дісталася Мохамеду Салаху, який є одноклубником ван Дейка.

Раніше потужний центрбек став гравцем року в Англії за версією Асоціації професійних футболістів (PFA).

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Англія Головне Ліверпуль Ліверпуль АПЛ Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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