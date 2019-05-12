Ван Дейк – найкращий гравець сезону в АПЛ

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк став переможцем у голосуванні за найкращого гравця сезону в АПЛ.
Вірджил ван Дейк – найкращий гравець сезону в Прем'єр-Лізі.
При виборі кращого футболіста сезону враховувалися голоси вболівальників, капітанів 20 клубів і футбольних експертів.
Ван Дейк офіційно став найкращим гравцем року в АПЛ
Нідерландець став першим захисником з сезону-2011/12, який виграв цей приз. Тоді нагороду отримав капітан Ман Сіті Венсан Компані. За підсумками минулого сезону вона дісталася Мохамеду Салаху, який є одноклубником ван Дейка.
Раніше потужний центрбек став гравцем року в Англії за версією Асоціації професійних футболістів (PFA).
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