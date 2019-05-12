Ван Дейк – найкращий гравець сезону в АПЛ

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк став переможцем у голосуванні за найкращого гравця сезону в АПЛ.

Вірджил ван Дейк – найкращий гравець сезону в Прем'єр-Лізі.

При виборі кращого футболіста сезону враховувалися голоси вболівальників, капітанів 20 клубів і футбольних експертів.

Ван Дейк офіційно став найкращим гравцем року в АПЛ

Нідерландець став першим захисником з сезону-2011/12, який виграв цей приз. Тоді нагороду отримав капітан Ман Сіті Венсан Компані. За підсумками минулого сезону вона дісталася Мохамеду Салаху, який є одноклубником ван Дейка.

Раніше потужний центрбек став гравцем року в Англії за версією Асоціації професійних футболістів (PFA).

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