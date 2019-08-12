Ван Дейк: Не думаю про "Золотий м'яч"

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував перспективи виграти "Золотий м'яч".

"Чесно кажучи, я про це взагалі не думаю. Там все буде вирішуватися за допомогою голосування, а я ніяк не можу на нього вплинути. Той факт, що я входжу до числа кандидатів на нагороду, допомагає мені досягати ще більшого", – цитує ван Дейка France Football.

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У сезоні 2018/19 Ліверпуль вперше за 14 років здобув титул переможця Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі Тоттенхем (2:0). Ван Дейк перебрався у Мерсисайд із Саутгемптона за 75 млн фунтів.