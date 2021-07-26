Наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від фізичного стану Вірджила ван Дейка, який перебуває поза грою ще з жовтня.

"Вірджіл добре виглядає, він продовжує відновлюватися. Поки він не виконує всю програму, але я бачу позитивні моменти.

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Є можливість, що Вірджіл зіграє кілька хвилин в майбутній зустрічі. Він дійсно виглядає добре на тренуваннях, і, можливо, ми зможемо випустити його на поле, але для цього потрібно буде з ним поговорити. Він виглядає готовим, подивимося, що буде", – цитує Клоппа сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, спаринг мерсисайдців з Гертою запланований на 29 липня, а вже 14 серпня Ліверпуль розпочинає шлях у новому сезоні АПЛ.

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