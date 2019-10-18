Ван Дейк: Матч проти Манчестер Юнайтед не є найбільшою грою сезону для Ліверпуля

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від матчу 9-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

"Матч проти Манчестер Юнайтед великий, але це більше стосується вболівальників. Як на мене, то матчі Ліги чемпіонів анітрохи не поступаються грі з "червоними дияволами". Так, атмосфера перед цим поєдинком неймовірна, однак не думаю, що матч із Манчестер Юнайтед можливо назвати грою сезону. Великі матчі – це ігри Ліги чемпіонів та поєдинки, які приносять титули.

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Манчестер Юнайтед хоче реабілітуватись за провалений початок сезону, адже це не те, на що вони розраховували. Ми хочемо вийти на поле і збільшити кількість очок. Манкуніанці можуть думати, що матч із Ліверпулем – прекрасна нагода реабілітуватись, але ми будемо боротись за перемогу", – поділився Ван Дейк в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, матч 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відбудеться 20 жовтня, початок о 18:30.

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